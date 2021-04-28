Львовский облсовет требует отменить решение о присуждении Киве ученой степени

Обращение к президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины Львовский облсовет принял 27 апреля

Львовский областной совет просит отменить решение диссертационного совета о присуждении ученой степени народному депутату Украины от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве и провести расследование обстоятельств защиты диссертации.

Отмечается, что депутаты Львовского облсовета возмущены сообщением о решении диссертационного совета присудить Киве степень кандидата наук по государственному управлению.

«Члены диссертационного совета, присутствовавшие на защите диссертации, а также все остальные, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки», – говорится в обращении.

«Гнилая бюрократическая система, сквозь которую необходимо пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки, однако помогает лицам, которые получают ученые степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой», – сказано в обращении.

Депутаты просят Министерство образования Украины принять соответствующие меры и отменить это решение.

«Таким образом будет остановлено издевательство над украинским образованием!» – отмечают они.

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