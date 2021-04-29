В Одессе провели масштабные обыски у криминалитета
Полицейские устанавливали причастных к распространению преступного влияния в одесском регионе.
В Одессе в среду, 28 апреля, полицейские совместно с спецподразделением КОРД провели обыски у представителей криминалитета региона. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Сообщается, что проверялась причастность к установке и распространении преступного влияния более 10-ти одесситов.
«По предварительной информации, некоторые из них имеют существенные связи с представителями преступного мира, в том числе «ворами в законе». Кроме того, данные лица могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые «специализировались» на грабежах и кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей», – говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Были обнаружены и изъяты средства для глушения сигналов мобильной связи, автомобиль, более 400 тысяч гривен наличных в различных валютах, документы на разные фамилии, мобильные телефоны, электронные носители информации.
Следственно-оперативные действия продолжаются. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет дана правовая квалификация.
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