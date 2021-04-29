Увольнение главы Нафтогаза: реакция Госдепа США и послов G7

Уважение корпоративного управления назвали ключевым фактором для поддержки доверия к Украине и ее приверженности реформам.

Госдеп США и послы G7 отреагировали на увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева. Соответстующие посты появились на официальных страницах в Twitter.

«Уважение корпоративного управления, прозрачности, честности в энергетическом секторе – будь то частное или государственное предприятие – ключевой фактор для поддержки доверия к Украине и ее приверженности реформам», - написал в Twitter пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс,

Также на увольнение главы Нафтогаза отреагировали послы G7.

«Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и выполнения международных обязательств», – сказано в заявлении G7.

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