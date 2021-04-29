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14:13 29 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Найема уволили из Укроборонпрома

Это решение стало неожиданным для Мустафы Найема, но уходит с поста без «камня за пазухой».

Мустафа Найем уволен из оборонного госконцерна Укроборонпром. Его должность заместителя гендиректора по управлению активами сократили, сообщается на сайте концерна в четверг, 29 апреля.

«Заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем оставляет ГК Укроборонпром. С целью оптимизации организационной структуры концерна должность заместителя генерального директора по активам будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%», – говорится в сообщении.

Сам Найем написал в Facebook, что его должность сократили «без объяснений» после очередной реорганизации.

«Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу», – отметил он.

Найем перечислил, что ему с коллегами удалось достичь за почти два года пребывания в должности: начало реформирования концерна, передача Фонду госимущества 17 предприятий, которые потеряли значение для оборонки, инвентаризация всех объектов права интеллектуальной собственности и т.д.

Он отметил, что уходит с поста без «камня за пазухой» и будет продолжать «болеть за реформу концерна».

Напомним, по итогам 2020 года Укроборонпром получил 2,5 млрд гривен чистой прибыли. Госконцерн перевыполнил финансовый план более чем на 20%.

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Тэги: увольнение, Мустафа Найем, Укроборонпрома
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