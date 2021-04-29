Скорость таяния ледников увеличилась вдвое за последние 20 лет
Подъем уровня моря до конца века может стать проблемой для 200 миллионов человек, живущих в прибрежных районах.
За последние 20 лет мировые ледники начали таять в два раза быстрее. Ежегодно они теряют около 267 гигатонн льда. Такого объема талой воды хватит, чтобы затопить двухметровых слоем всю Англию, пишет The Guardian.
Таяние ледников ответственно за 21% подъема уровня воды в мировом океане. Потеря ледяных щитов Гренландии и Антарктиды играет меньшую роль в этом процессе.
Всего за 20 лет все ледники мира потеряли около 4% своего объема. Больше всего от потепления страдает Аляска, периферия Гренландии, Канада, Гималаи и Анды.
«Заставить общественность понять, почему ледники важны, трудно — они кажутся такими далекими. Но ледники влияют на многие процессы в глобальном круговороте воды, включая региональную гидрологию. Слишком быстрые перемены могут привести к изменению или уничтожению экосистем ниже по течению», — заявил ведущий автор исследования Ромен Хьюгон.
Исчезновение горных ледников может привести к нехватке пресной воды в регионах. Подъем уровня моря до конца века может стать проблемой для 200 миллионов человек, живущих в прибрежных районах.
В ходе своего исследования ученые-гляциологи проанализировали спутниковые снимки NASA и построили трехмерные топографические карты, используя новые статистические методы. Так ученым удалось оценить скорость таяния 217 175 мировых ледников — 99,9% от общего числа.
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