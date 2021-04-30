Российский рэпер признан угрозой нацбезопасности Украины
Российский репер Моргенштерн (Алишер Валеев) внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Соответствующее решение по представлению Службы безопасности Украины 28 апреля приняло Министерство культуры и информационной политики Украины.
«Поэтому рэп-исполнитель Валеев Алишер (Моргенштерн) не будет проводить концерты в Украине», – отметили в пресс-службе СБУ.
20 апреля Моргенштерн заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, так как ему «страшно ехать в Украину».
Концерты были запланированы на 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове и 6 июня – в Запорожье.
Новости по теме
В Украине актриса планировала принять участие в киносъемках, но ее отправили обратным рейсом в Беларусь.
Валерию Дайнеко пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.
Ранее запрет на въезд в Украину получила жена пропагандиста. Сам режиссер вместе с супругой накануне приехал в Донецк.