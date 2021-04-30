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03:22 30 Апреля 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Российский рэпер признан угрозой нацбезопасности Украины

Российский репер Моргенштерн (Алишер Валеев) внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Соответствующее решение по представлению Службы безопасности Украины 28 апреля приняло Министерство культуры и информационной политики Украины.

«Поэтому рэп-исполнитель Валеев Алишер (Моргенштерн) не будет проводить концерты в Украине», – отметили в пресс-службе СБУ.

20 апреля Моргенштерн заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, так как ему «страшно ехать в Украину».

Концерты были запланированы на 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове и 6 июня – в Запорожье.

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Тэги: рэпер, запрет на въезд
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