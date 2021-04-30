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07:42 30 Апреля 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Всех участников Олимпиады в Токио будут тестировать на коронавирус

Все спортсмены будут ежедневно проверяться на COVID-19 в рамках мер противодействия коронавирусу.

Организаторы перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 подтвердили, что все спортсмены будут ежедневно проверяться на COVID-19 в рамках мер противодействия коронавирусу.

«Ежедневное тестирование слюны у спортсменов и всех, кто находится в непосредственной близости от участников, минимизирует риск выявленных положительных случаев, которые могут передавать вирус», – говорится в заявлении организаторов Игр

«Мы уверены, что соблюдение этих правил обеспечит безопасность спортсменов, официальных лиц Игр и зрителей, а также жителей Токио, других мест проведения соревнований и Японии», – отмечается в коммюнике.

Кстати, было выпущено второе издание списка правил ОИ-2020 года, которые будут строже, чем в предыдущем варианте.

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Тэги: Олимпиада в Токио, коронавирус
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