Посольство США в РФ прекращает выдачу виз
Американское диппредставительством резко сокращает персонал и консульские услуги. Американцам советуют покинуть россию до 15 июня.
Посольство США в России сокращает штат сотрудников консульства на 75% и приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства в пятницу, 30 апреля.
Такие действия связаны с запретом на наем иностранных граждан.
«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.
Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.
Выдача не-иммиграционных виз для недипломатов будет прекращена. Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня, либо начать оформлять новую визу через российское МВД.
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