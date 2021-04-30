РФ ждет предложений по встрече Зеленского и Путина

Украина пока не обращалась к России с конкретным предложением по встрече президентов, говорит Песков.

В Кремле заявляют, что до сих пор не получали конкретных предложений отукраинской стороны по встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом в пятницу, 30 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, не могу с вами поделиться никакой конкретикой на этот счет», – сказал он./

Овечая на вопрос о возможной встрече в Ватикане, Песков сказал: «В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то конкретные предложения. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему».

«Принято, что заранее обмениваются каким-то идеями, потом после формулирования позиций собираются и ведут переговоры. Мы ждем, когда какие-то предложения поступят», – пояснил Песков.

Также он напомнил, что связь между странами «осуществляется по каналам Ермак-Козак».

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