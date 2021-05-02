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03:55 02 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

NASA приостановило соглашение с Маском по отправке астронавтов на Луну

SpaceX должен приостановить любую работу, специально связанную с контрактом. Такое решение было принято из-за жалоб компаний-конкурентов – Blue Origin и Dynetics.

Blue Origin – частная американская аэрокосмическая компания, которую возглавляет основатель Amazon.com Джефф Безос. Dynetics – американская компания по прикладным наукам и информационным технологиям.

SpaceX должен приостановить любую работу, специально связанную с контрактом, пока Счетная палата США не примет окончательное решение. Это произойдет самое позднее 4 августа.

Blue Origin на этой неделе подала протест в Счетную палату, утверждая, среди прочего, что NASA дало SpaceX возможность пересмотреть свою заявку, а Blue Origin такой возможности не получила. Компания Безоса также утверждает, что это решение расширяет «монополистический» контроль SpaceX в освоении космоса.

В Счетной палате США подтвердили, что Dynetics также обжаловала получение контракта SpaceX.

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Тэги: NASA, Илон Маск, полет на Луну
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