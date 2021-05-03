Российскую телеведущую отстранили от эфиров за нападение с ножом

Телеканал «Пятница!» временно отстранил от эфиров ведущую программы «Ревизорро» Ксению Милас (также известна по проекту «Пацанки»).

В ночь на 1 мая на частной вечеринке в квартире диджея Яны Бородиной в Москве Милас набросилась с ножом на свою знакомую Марину Ефименко, нанеся ей несколько ударов в спину и руки.

Пострадавшую госпитализировали.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке», — заявил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия в комментарии.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу инцидента пока не поступало.

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