Главными темами саммита G7 стали Россия и Китай

Министры иностранных дел Большой семерки провели встречу впервые за два года. Три часа из пяти посвятили РФ и КНР.

Накануне в Лондоне состоялась встреча глав МИД G7, главной темами которой стали Россия и Китай. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента, пишет Интерфакс.

«Мы начали в 8:45 утра и провели полуторачасовое обсуждение Китая, а затем более мелкие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; 1,5 часа по России, включая решение проблем Украины и Беларуси; 30 минут по Афганистану. На этом завершилось заседание министров», – заявил чиновник.

Как уточняет пресс-служба Госдепа, особое внимание на встрече уделили ситуации в Украине, а также ее отношениям с РФ.

«Глядя на Украину, например, где мы все согласны и солидарны с Украиной против российской агрессии, которая представляет собой внешнюю угрозу, с которой они сталкиваются, они также сталкиваются и с внутренней агрессией из-за коррупции и проблем продвижения в процессе реформ», – отметил представитель Госдепа.

В Госдепе в очередной раз подчеркнули, что США желают стабильных и предсказуемых отношений с РФ.

«Мы не пытаемся обострить ситуацию, но мы ответим на их безрассудное и агрессивное поведение. И, как вы видели, мы получили сильную поддержку со стороны партнеров и союзников в том, что касается нашей реакции на действия России», – добавили в Госдепе.

Тэги: Россия, саммит, Китай, g7