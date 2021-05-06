74-летняя теннисистка сыграла в турнире ITF во Флориде

Американка Гейл Фалкенберг проиграла в квалификации турнира ITF во Флориде сопернице, которая моложе ее на 54 года.

Фалкенберг не взяла ни одного гейма у Тиффани Фике, но все равно осталась довольна игрой, особенно двумя эйсами. Спортсменка обещает не бросать теннис, она уверена, что все еще может выиграть матч на профессиональном уровне.

«Мне 74 года, но я в прекрасной форме. За исключением уставших колен, все в порядке. Я никогда не получала травм. Я не курю, не пью, не принимаю наркотики и придерживаюсь очень сбалансированной диеты: овощи, картофель и фрукты», – цитирует теннисную бабушку L’Equipe.

Фалкенберг, свой первый профессиональный матч сыграла в 1986 году.

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