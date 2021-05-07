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Главная » Мир » Спорт
00:25 07 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тренер сборной Германии уволена за издевательство над гимнастками

Тренер по гимнастике Габриела Фрезе уволена из олимпийского тренировочного центра из-за жалоб спортсменок на грубое обращение.

12 гимнасток во главе с бывшей чемпионкой мира Полиной Шефер заявили, что Фрезе использует в работе словесные оскорбления и дает лекарства без рецепта врача.

Федерация гимнастики Германии при содействии франкфуртской юридической фирмы провела независимое расследование и по его итогам обнаружила 17 эпизодов психологического насилия со стороны Фрезе.

Тренер все обвинения опровергла, но это не помогло ей избежать увольнения.

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Тэги: тренер, издевательства, спортивная гимнастика
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