Ученые из университета Хельсинки составили рейтинг самых агрессивных собак
Эксперты изучили поведение около 9000 собак и выявили качества собаки, влияющие на ее склонность к агрессивному поведению.
Исследование также показало, что кобели более агрессивны, чем суки, и их стерилизация не оказывает никакого влияния на их поведение.
Ученые также обнаружили, что первые собаки начинающих владельцев домашних животных с большей вероятностью будут вести себя агрессивно.
Однако главным фактором, который вляет на агрессию животного, является его порода.
«Порода собак – это фактор, влияющий на агрессивное поведение больше, чем любая другая переменная, за исключением пожилого возраста», – уточняют эксперты.
Также, они сложили рейтинг пород, которые более подвержены агрессии. К условно опасным относятся: длинношерстный колли, миниатюрный пудель, цвергшнауцер, немецкая овчарка, испанская водяная собака, лаготто, китайская хохлатая, немецкая миттельшпиц, котон де тулеар, уитон терьер.
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