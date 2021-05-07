Ученые из университета Хельсинки составили рейтинг самых агрессивных собак

Эксперты изучили поведение около 9000 собак и выявили качества собаки, влияющие на ее склонность к агрессивному поведению.

Исследование также показало, что кобели более агрессивны, чем суки, и их стерилизация не оказывает никакого влияния на их поведение.

Ученые также обнаружили, что первые собаки начинающих владельцев домашних животных с большей вероятностью будут вести себя агрессивно.

Однако главным фактором, который вляет на агрессию животного, является его порода.

«Порода собак – это фактор, влияющий на агрессивное поведение больше, чем любая другая переменная, за исключением пожилого возраста», – уточняют эксперты.

Также, они сложили рейтинг пород, которые более подвержены агрессии. К условно опасным относятся: длинношерстный колли, миниатюрный пудель, цвергшнауцер, немецкая овчарка, испанская водяная собака, лаготто, китайская хохлатая, немецкая миттельшпиц, котон де тулеар, уитон терьер.

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