Испанец четвертовал мать и ел ее две недели

Мужчина после ссоры убил мать и разрезал ее на тысячи кусочков, которыми потом питался со своей собакой.

В Испании бывший официант был признан виновным в жестоком убийстве и поедании тела своей матери. Человеческими останками он также кормил свою собаку. На прошлой неделе каннибал заявил, что раскаивается в содеянном, пишет Daily Mail.

28-летний Альберто Санчес Гомес жил в Мадриде со своей 68-летней матерью Марией Соледад Гомес.

По данным следствия, он после ссоры задушил женщину, расчленил ее тело и ел по кусочкам в течение двух недель.

Части тела полиция нашла в холодильнике. Голова, руки и сердце убитой женщины лежали просто на кровати. Тело матери Гомес разрезал на более чем тысячу кусочков.

Тревогу забила подруга убитой, сообщившая в полицию, что не видела ее больше месяца.

На суде каннибал утверждал, что совершил убийство в состоянии «психотического эпизода». Также он заявил, что слышал «скрытые сообщения», когда смотрел телевизор, и голоса, говорящие ему: «Убей свою маму».

На прошлой неделе мужчина заявил, что раскаивается.

Правоохранители выяснили, что он регулярно употреблял наркотики и алкоголь и уже был арестован 12 раз за жестокое обращение с матерью.

Прокуроры требуют для мужчины 15 лет и 5 месяцев тюрьмы.

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