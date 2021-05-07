Полиция не ожидает массовых акций в Киеве 9 мая
В столице ожидаются торжественные мероприятия с небольшим количеством участников, масштабных не будет.
Полиция Киева пока не получала заявки на проведение масштабных акций 9 мая. О том, как будут отмечать в столице День Победы рассказал начальник полиции города Андрей Крищенко, пишет Интерфакс-Украина в пятницу, 7 мая.
«У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8 утра в Парке Славы возле могилы Неизвестного солдата, организованная Украинской православной церковью. В 9 часов – торжественное возложение цветов», – рассказал полицейский.
Также есть заявка на мероприятие – чествование памяти и автопробег – от представителей ГО Институт правовой политики и социальной защиты.
«В 10 часов – возложение цветов возле памятника Ватутину и в 11 – у Мемориала Вечной Славы, заявлено участие до 200 человек», – отметил Крищенко.
Кроме того есть заявка на возложение цветов от ОО Гражданская солидарность Браття в 10 часов, заявлено участие до 200 человек.
Ожидается, что наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы, организованное городской организацией ветеранов Украины. «Начало – в 10:30, а в 11 часов начнется движение колонны», – отметил Крищенко, добавив, что в минувшем году в таком мероприятии приняли участие около 300 человек.
Также в 11 часов начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевгорадминистрацией.
«Пока других заявок, заявок на многочисленные мероприятия, нет», – добавил Крищенко.
Он заверил, что правопорядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции, усиленное Нацгвардией. «Уже с сегодняшнего дня мы начинаем усиленное патрулирование в Парке Славы и на других объектах, которые имеют отношение ко Второй мировой войне. Также усиленное патрулирование будет там, где пройдут государственные мероприятия», – уточнил он.
Говоря о возможных провокациях, глава полиции Киева заверил, что силовики готовы к любым ситуациям.
Кроме того, он напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, в том числе георгиевской ленты.
Что касается мероприятий 8 мая, то, по словам Крищенко, они будут только официальными, на нескольких локациях, точной информации относительно их проведения пока нет.
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