Полиция не ожидает массовых акций в Киеве 9 мая

В столице ожидаются торжественные мероприятия с небольшим количеством участников, масштабных не будет.

Полиция Киева пока не получала заявки на проведение масштабных акций 9 мая. О том, как будут отмечать в столице День Победы рассказал начальник полиции города Андрей Крищенко, пишет Интерфакс-Украина в пятницу, 7 мая.

«У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8 утра в Парке Славы возле могилы Неизвестного солдата, организованная Украинской православной церковью. В 9 часов – торжественное возложение цветов», – рассказал полицейский.

Также есть заявка на мероприятие – чествование памяти и автопробег – от представителей ГО Институт правовой политики и социальной защиты.

«В 10 часов – возложение цветов возле памятника Ватутину и в 11 – у Мемориала Вечной Славы, заявлено участие до 200 человек», – отметил Крищенко.

Кроме того есть заявка на возложение цветов от ОО Гражданская солидарность Браття в 10 часов, заявлено участие до 200 человек.

Ожидается, что наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы, организованное городской организацией ветеранов Украины. «Начало – в 10:30, а в 11 часов начнется движение колонны», – отметил Крищенко, добавив, что в минувшем году в таком мероприятии приняли участие около 300 человек.

Также в 11 часов начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевгорадминистрацией.

«Пока других заявок, заявок на многочисленные мероприятия, нет», – добавил Крищенко.

Он заверил, что правопорядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции, усиленное Нацгвардией. «Уже с сегодняшнего дня мы начинаем усиленное патрулирование в Парке Славы и на других объектах, которые имеют отношение ко Второй мировой войне. Также усиленное патрулирование будет там, где пройдут государственные мероприятия», – уточнил он.

Говоря о возможных провокациях, глава полиции Киева заверил, что силовики готовы к любым ситуациям.

Кроме того, он напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, в том числе георгиевской ленты.

Что касается мероприятий 8 мая, то, по словам Крищенко, они будут только официальными, на нескольких локациях, точной информации относительно их проведения пока нет.

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