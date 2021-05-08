Четырех украинских альпинистов эвакуировали с вершины в Непале

Четверо украинских туристов, которые застряли в горах Непала после восхождения на одну из вершин в Гималаях, уже доставлены спасательным вертолетом в Катманду.

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко сообщил, что украинские альпинисты совершали восхождение на вершину Мера в Гималаях.

«При содействии украинских дипломатов 7 мая группе удалось добраться в Катманду на спасательном вертолете. Сейчас прорабатываются возможности их репатриации», – отметил Николенко.

Как пояснил представитель МИД, ситуация осложняется тем, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения. В связи с этим непальское правительство с 3 мая приостановило внутреннее авиасообщение, а 6 мая – международное. Запреты предварительно будут действовать до 14 мая.

Николенко сообщил, что украинское посольство официально обратилось к непальской власти с просьбой предоставить нашим гражданам содействие в скорейшем возвращении в Украину.

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