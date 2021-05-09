Чешский премьер призвал страны ЕС высылать российских дипломатов

Такой жест необходим для демонстрации солидарности с Чехией в связи с причастностью России к взрыву склада с боеприпасами в Врбетице.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время неформальной встречи с лидерами стран Евросоюза в Португалии в пятницу, 7 мая, попросил их рассмотреть возможность выдворения хотя бы по одному российскому дипломату.

Об этом сообщает Чешское информационное агентство.

По мнению Бабиша, такой общий жест необходим для демонстрации солидарности с Чехией в связи с вероятной причастностью России к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года.

«Мы должны помнить, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически означает нападение на всех. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке хотя бы одного дипломата», – сказал премьер-министр.

По словам Бабиша, этот вопрос в пятницу стал предметом достаточно длительных дебатов, в ходе которых выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Поскольку встреча была неформальной, никаких деклараций по этому поводу принято не было.

Бабиш рассчитывает, что к следующему саммиту Евросоюза, который состоится в мае, европейские страны определятся со своей позицией по этому поводу.

Напомним, что в апреле Чехия заявила об обоснованных подозрениях, что к взрыву в Врбетице причастна российская разведка, и объявила о высылке 18 российских дипломатов, которые считаются сотрудниками российских спецслужб.

Россия, не соблюдая принципа соразмерности, выслала в ответ 20 чешских дипломатов, в основном из политического отдела. Чехия после этого объявила, что из Праги должны уехать еще 70 сотрудников посольства. В результате количество дипломатов и служащих в обоих посольствах сравнится.

Вслед за Чехией о высылке нескольких российских дипломатов объявили Латвия, Литва, Эстония и Словакия. Россия ответила тем же.

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