В Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за коронавируса
В субботу, 8 мая, Индия сообщила о самом высоком суточном показателе смерти людей в результате коронавируса.
Министерство здравоохранения Индии сообщило о 4 187 смертельных случаев за последние 24 часа, общее количество погибших составило около 240 тысяч.
Эксперты прогнозируют, что к августу количество «ковидных смертей» в Индии достигнет 1 млн, а реальное количество летальных случаев может быть и больше.
За сутки заболели 401 078 жителей Индии, общее количество случаев заражения составило 21 892 676.
Индия еще не ввела национальный локдаун, как это было в прошлом году во время первой волны пандемии, но около половины всех штатов пошли на жесткий карантин.
Новости по теме
В пятницу, 30 апреля, количество выявленных в Индии новых случаев коронавируса достигло 401993.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
49-летний Шанкар Курхаде заказал себе у ювелиров золотую маску от коронавируса. Цена изделия – 4 тысячи долларов.
Стая обезьян в Индии напала на медработника и отобрала образцы крови пациентов, которые дали положительный результат на коронавирус.