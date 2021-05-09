НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
05:22 09 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России на репетиции парада к Дню Победы загорелся танк

В пресс-службе регионального МЧС заявили, что танк Т-26 загорелся по причине воспламенения топлива, которое пролилось на его корпус.

Военная техника вспыхнула вскоре после проезда мимо трибун перед зданием горсовета Уфы, столицы Башкирии.

В пресс-службе регионального МЧС заявили, что танк Т-26 загорелся по причине воспламенения топлива, которое пролилось на его корпус.

Отмечается, что водитель потушил огонь самостоятельно до прибытия пожарных и спасателей.

Источник:
Тэги: День Победы, танк, военный парад
Loading...

Новости по теме

На параде в Пхеньяне показали «самое мощное оружие в мире»

В столице Северной Кореи состоялся военный парад, приуроченный к VIII съезду Трудовой партии КНДР. На параде показали баллистические ракеты подводного базирования.

Лукашенко пригласил лидеров других стран на парад Победы в Минск

Несмотря на пандемию коронавируса президент Республики Беларусь пригласил глав других государств на парад. который пройдет в Минске 9 мая.

Лукашенко проведет 9 мая парад в честь Дня Победы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко не будет из-за пандемии отменять парад Победы в Минске.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты