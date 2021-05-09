В России на репетиции парада к Дню Победы загорелся танк
В пресс-службе регионального МЧС заявили, что танк Т-26 загорелся по причине воспламенения топлива, которое пролилось на его корпус.
Военная техника вспыхнула вскоре после проезда мимо трибун перед зданием горсовета Уфы, столицы Башкирии.
В пресс-службе регионального МЧС заявили, что танк Т-26 загорелся по причине воспламенения топлива, которое пролилось на его корпус.
Отмечается, что водитель потушил огонь самостоятельно до прибытия пожарных и спасателей.
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