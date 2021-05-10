В России загадочно исчез главврач больницы, в которой лежал Навальный после отравления

В Омской области в лесу исчез Александр Мураховский – министр здравоохранения региона и бывший главный врач больницы скорой медицинской помощи №1.

Именно в этом лечебном учреждении лечили Алексея Навального после отравления «Новичком».

Об этом сообщают “Коммерческие вести” со ссылкой на два источника.

Третий собеседник – из Министерства здравоохранения – подтвердил, что Мураховский поехал на охоту и на связь со второй половины дня 7 мая не выходит.

Мураховский 7 мая выехал с охотничьей базы на квадроцикле на охоту и не вернулся. На его поиски отправились правоохранители и волонтеры. К спасательной операции привлекли также вертолеты. По информации местных изданий, квадроцикл Мураховского нашли в болоте.

Напомним, в конце марта в Омске умер заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев. Причиной смерти 63-летнего врача назвали инсульт.

В начале февраля в возрасте 55 лет умер заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин, официальная причина его смерти – сердечный приступ.

Перед этим еще один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы.

Во время пребывания Навального в Омской больнице член «Единой России» Александр Мураховский, который на тот момент был главным врачом учреждения, отвечал за связи с прессой. Именно он заявил работникам СМИ, что причина тяжелого состояния Навального – «нарушение обмена веществ». Кроме того, Мураховский в течение суток не позволял перевезти оппозиционера на лечение в Берлин. Позже Мураховского назначили главой регионального Министерства здравоохранения.

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