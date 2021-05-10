В Украину прибыла еще одна партия вакцины Sinovac
Китайскую вакцину применяют в Украине для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.
Украина получила очередную партию вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac объемом 500 000 доз, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech», – отметил Степанов.
Он также добавил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.
CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.
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Соответствующий контракт был подписан минувшей ночью. Первые поставки – 500 тысяч доз – Украина получит в мае-июне, а остальное – в течение года.
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запретило ввоз в страну вакцины от коронавируса «Спутник V».
В мае-июне Украина должна получить еще две партии вакцин по механизму COVAX – 1,4 млн доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer.