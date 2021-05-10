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12:00 09 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украину прибыла еще одна партия вакцины Sinovac

Китайскую вакцину применяют в Украине для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Украина получила очередную партию вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac объемом 500 000 доз, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech», – отметил Степанов.

Он также добавил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.

CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.

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Тэги: вакцина, Sinovac
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