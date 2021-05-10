Во Львове двухлетняя девочка погибла при падении с восьмого этажа
После того, как ребенок выпал из окна, его мать вышла из дома в неизвестном направлении, утверждает местный депутат.
Во Львове двухлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже жилого дома и погибла. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 10 мая.
Указано, что сегодня около 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко выпал ребенок.
На месте работают сотрудники отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации события.
В свою очередь депутат Львовского горсовета, глава Варта 1 Игорь Зинкевич утверждает, что к гибели девочки может быть причастна ее мать.
«У женщины есть проблемы с алкоголем и после того, как ребенок выпал из окна, она действительно вышла и шла в неизвестном направлении. Сейчас при разговоре с ней и по ситуации в квартире подтверждения, что она это сделала, нет у следствия», – сообщил Игорь Зинкевич.
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