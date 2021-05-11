ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», – отметил Боррель.

Он добавил, что в четвертом пакете будет учтено «все, что происходит в стране», в том числе – преследование польского меньшинства.

О подготовке четвертого пакета санкций Боррель заявил еще в феврале. Перед заседанием Совета ЕС высокопоставленный чиновник Евросоюза объяснил длительную подготовку четвертого пакета, в частности, тем, что Брюсселю следует изучить, насколько эффективны уже введенные санкции.

Напомним, в октябре, ноябре и декабре прошлого года Евросоюз в ответ на фальсификации на президентских выборах в Беларуси и на подавление протестов принял три пакета санкций против режима Лукашенко. В целом под ограничениями находятся 88 человек, включая самого Лукашенко, а также семь предприятий и учреждений.

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