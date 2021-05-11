УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести из Стамбула матч финала Лиги чемпионов.
Известный спортивный журналист Николо Скира сообщил, что матч пройдет в Лондоне или Лиссабоне. По его данным, о решении будет официально объявлено в ближайшие часы.
Финал Лиги чемпионов должен пройти 29 мая в турецком Стамбуле. В матче сыграют английские клубы «Челси» и «Манчестер Сити».
Однако 8 мая стало известно, что английские клубы недовольны тем, что из-за карантинных ограничений в Турции их болельщики не смогут посетить матч. Британское правительство также запретило перелеты в Турцию.
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