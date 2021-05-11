У генпрокурора рассказали о массовой коррупции на Большом строительстве

В прошлом году правоохранители обнаружили более 400 уголовных правонарушений при проведении работ.

В ходе выполнения работ в рамках правительственной программы Большое строительство за 11 месяцев прошлого года было выявлено 429 уголовных правонарушений. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает ЭП со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора на журналистский запрос.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2020 года расследовались 866 производств.

В Офисе генерального прокурора также сообщили, что областные прокуроры координировали деятельность правоохранителей относительно проверок законности использования бюджетных средств Большого строительства. В 2020 году эти вопросы были рассмотрены на 40 координационных и пяти совместных совещаниях руководителей правоохранительных органов.

Так, за охваченный исследованием период было начато 57 уголовных производств, 40 – направлены в суд. Всего за 11 месяцев 2020 года правоохранители обнаружили 429 уголовных правонарушений в указанной сфере, в частности, во время проведения закупок, определения стоимости работ и материалов, исполнения и приема работ.

Из них по фактам мошенничества – 7; присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением – 280; легализации имущества, полученного преступным путем – 4; нецелевого использования бюджетных средств – 1.

Также выявлено 26 уголовных преступлений по фактам злоупотребления властью или служебным положением, 6 – злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права; 81 – служебной халатности и служебного подлога; 1 – взяточничества и еще 21 по другим статьям.

По результатам расследования в 86 уголовных производствах обвинительные акты направлены в суд, в остальных – досудебное расследование продолжалось. Сообщено о подозрении 108 лицам.

Также, добавили в ОГП, в течение 11 месяцев 2020 года предъявлено 29 исков на более 1 млрд грн, удовлетворено 8 исков на 222 млн грн, остальные находилась на судебном разбирательстве.

Тэги: коррупция, генпрокурор, большое строительство