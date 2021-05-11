В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в шлюзе Темзы
В спасении кита принимали участие представители Королевской национальной организации, пожарные команды и сотрудники службы спасения морских обитателей.
Детеныш кита заплыл в воды Темзы на юго-западе Лондона и застрял в шлюзе реки. Операция по его спасению продолжалась около пяти часов и завершилась после полуночи 10 мая, сообщает Би-би-си.
Представитель лондонского порта сообщил, что кит длиной три-четыре метра выбросился на берег в Ричмонде около 19.00 по местному времени. Спасатели прибыли на место примерно в 21.00, до этого шлюз пытались заполнить водой, чтобы животное смогло выбраться.
За операцией наблюдали десятки очевидцев, многие из них снимали происходящее на видео. В одном из роликов видно, как сотрудник порта поливает животное из шланга.
В спасении кита принимали участие представители Королевской национальной организации, пожарные команды и сотрудники службы спасения морских обитателей.
После многочасовой операции животное перевезли в безопасное место, где его осмотрели ветеринары. Сейчас специалисты оценивают состояние кита и решают, можно ли его выпустить обратно в море.
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