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20:00 11 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в шлюзе Темзы

В спасении кита принимали участие представители Королевской национальной организации, пожарные команды и сотрудники службы спасения морских обитателей.

Детеныш кита заплыл в воды Темзы на юго-западе Лондона и застрял в шлюзе реки. Операция по его спасению продолжалась около пяти часов и завершилась после полуночи 10 мая, сообщает Би-би-си.

Представитель лондонского порта сообщил, что кит длиной три-четыре метра выбросился на берег в Ричмонде около 19.00 по местному времени. Спасатели прибыли на место примерно в 21.00, до этого шлюз пытались заполнить водой, чтобы животное смогло выбраться.

За операцией наблюдали десятки очевидцев, многие из них снимали происходящее на видео. В одном из роликов видно, как сотрудник порта поливает животное из шланга.

В спасении кита принимали участие представители Королевской национальной организации, пожарные команды и сотрудники службы спасения морских обитателей.

После многочасовой операции животное перевезли в безопасное место, где его осмотрели ветеринары. Сейчас специалисты оценивают состояние кита и решают, можно ли его выпустить обратно в море.

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Тэги: спасли кита, в Темзе кит
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