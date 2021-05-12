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08:30 12 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В мире число зараженных COVID-19 превысило 160 млн

Коэффициент смертности от последствий коронавируса на 1 млн населения планеты достиг 427,4.

Число выявленных заражений коронавирусом COVID-19 с начала пандемии во всех странах мира превысило 160 млн человек. Об этом сообщает статистический сайт Worldometer в среду, 12 мая.

Так, инфекцию подтвердили у 160 340 059 человек. Число умерших достигло 3 331 779 человек, а выздоровели более 138 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где подтвердили более 33,5 млн случаев COVID-19, свыше 596 тысяч летальных исхода, выздоровели 26,5 млн человек.

Второе место по числу инфицированных занимает Индия. В этой стране количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 23,3 млн, а число скончавшихся – свыше 254 тысяч.

На третьей позиции по количеству инфицированных Бразилия, где зарегистрировано 15,3 млн заболевших, из них умерли более 425 тысячи, выздоровели более 13,8 млн.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 427,4. При этом в США на 1 млн жителей скончались 1794 человек, Индии – 183, Бразилии – 1991.

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Тэги: зараженные, covid-19, Worldometer
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