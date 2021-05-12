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10:30 12 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Израиль: Железный купол сбивает до 90% ракет

Система противовоздушной обороны полностью не справляется со всеми выпущенными из сектора Газа ракетами.

Израильские военные сбили беспилотник, летевший со стороны сектора Газа, сообщил представитель армии обороны Израиля, пишет Седьмой канал.

«Бойцы ПВО только что сбили БПЛА, который вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны сектора Газа», – заявил военный.

Times of Israel сообщает со ссылкой на израильскую Армию обороны, что по территории страны было выпущено не менее 1050 ракет и снарядов.

Представитель пресс-службы армии Хидай Зильберман отметил, что система ПВО Железный купол перехватывает 85-90% снарядов, еще 200 снарядов, по его словам, упали на территории самого сектора Газа.

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Тэги: Израиль, ракеты, железный купол
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