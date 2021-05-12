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16:35 12 Мая 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Названо число жертв среди детей на Донбассе

По официальным данным более 33 тысяч детей на Донбассе имеют статус пострадавших, заявили в прокуратуре.

С начала войны на Донбассе погибли 34 ребенка, еще сотня получила ранения. Об этом со ссылкой на замгенпрокурора Гюндуза Мамедова сообщает Цензор.НЕТ в среду, 12 мая.

«В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых – около 100. Инвалидность получили 18. На самом деле дети войны – это очень трагичная и болезненная проблема, которую мы изучаем в рамках нашей координации с правоохранительными органами. По официальным данным, более 33 тыс. детей имеют статус пострадавших», – сказано в сообщении.

На данный момент на линии соприкосновения проживают около 37 тысяч детей.

Напомним, что ранее в ОБСЕ рассказали о повреждениях на Донбассе. В результате обстрелов повреждены школа и насосная станция в пригороде Донецка, а также жилой дом на Луганщине.

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Тэги: Донбасс, дети, жертвы
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