Премьер-министр Японии выступил против проведения Олимпиады в Токио

Йосихиде Суга заявил, что окончательное решение остается за МОК, но лично он не ставил бы Олимпиаду выше безопасности граждан страны.

«Моим приоритетом является защита жизни и здоровья жителей Японии. Сначала нам нужно остановить вирус», – заявил глава правительства.

Новый опрос общественного мнения в Японии показал, что противниками проведения Олимпийских игр в Токио, до открытия которых остается чуть больше двух месяцев, являются около 60% граждан страны

Отметим, по состоянию на 12 мая в Японии официально зафиксировано 646 тысяч случаев заражения коронавирусом и 10 941 смерть – больше всего среди всех стран Восточной Азии.

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