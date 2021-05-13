Армения обвинила Азербайджан во вторжении на свою территорию

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян назвал случившееся в Сюникской области посягательством на территорию Армении.

«Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 километра. По сути, они пытаются окружить озеро Севлич. Действия азербайджанской стороны в районе озера недопустимы, это посягательство на суверенную территорию Республики Армения», - сказал он на заседании Совета безопасности страны.

По его словам, вооруженные силы Армении отреагировали на события, были проведены необходимые тактические приемы и другие действия.

Согласно трехстороннему соглашению, через Сюникскую область должна пройти дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

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