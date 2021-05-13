Курс биткойна упал более чем на 10% после слов Маска о «неэкологичности» валюты

Миллиардер ранее заявил, что электромобиль Tesla больше нельзя будет купить за криптовалюту и объяснил это заботой об экологии.

Курс криптовалюты Bitcoin упал на 12,15% после слов основателя Tesla Илона Маска о приостановке покупки электромобиля за биткойн. Миллиардер указал, что для майнинга крупной криптовалюты применяется большое количество электроэнергии, что в свою очередь вредит экологии. Предприниматель отметил, что все еще считает «крипту» хорошей валютой, и пообещал найти для расчетов замену биткойну, которая будет потреблять меньше энергии для выработки.

«Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткойном», — заявил Маск.

Слова миллиардера повлекли почти мгновенную реакцию — по данным трекера coinmarketcap.com, через три часа, к 03:00 мск, курс криптовалюты упал на 17,2% (до 46,2 тысячи долларов за монету). После этого биткойн несколько отыграл потери, и на данный момент (08:00 мск) торгуется по 50,5 тысячи долларов за монету, что на 12% ниже, чем до падения.

Маск подчеркнул, что считает криптовалюту «хорошей идеей с многообещающим будущим». По его словам, Tesla рассмотрит возможность вложиться в другую такую валюту, если она будет потреблять меньше, чем 1% задействованной на майнинг и передачу биткойна энергии.

Ранее компания Маска уже была ответственна за резкое изменение курса биткойна. В начале февраля этого года Tesla инвестировала в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов, из-за чего стоимость монеты быстро выросла. После этого криптовалюта регулярно обновляла исторические максимумы. В марте Tesla начала принимать биткойн в качестве оплаты своих товаров и услуг.

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