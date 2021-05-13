Под Киевсоветом митингуют транспортники: требуют повысить проезд до 25 грн

Работники общественного транспорта Киева требуют повысить стоимость проезда, чтобы обеспечить стабильную выплату зарплат работникам и не уйти в долги.

Под Киевсоветом работники Метрополитена и Киевпасстранса требуют от депутатов принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщает РБК-Украина в четверг, 13 мая.

В частности, в Метрополитене заявили о сокращении пассажиропотока из-за пандемии, вынужденном переводе 3000 человек на четырехдневную рабочую день и экономически обоснованную стоимость проезда около 20 гривен.

«Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимально необходимо 1 млрд 514 млн грн. Или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров. Прошлый год предприятие закончило с убытком в 1 млрд 175 млн гривен. По прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 миллиарда 421 млн гривен. В то же время, согласно расчетам на 2021, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки 1 пассажира составляет 20,04 грн, а экономически обоснованный тариф на 2021 составляет 21,05 грн. При этом на сегодняшний день доход от 1 пассажира составляет 6,38 коп, а перевозки общегосударственных льготных категорий не компенсируется», – говорится в заявлении.

В Киевпасстрансе также требуют повысить стоимость проезда, чтобы избежать накопления задолженности предприятия. по их рассчетам, себестоимость перевозки одного пассажира наземными видами транспорта составляет 20,50 грн, городской электричкой – 71,72грн.

«Такое масштабное подорожание не могло не сказаться на стоимости перевозки пассажиров. Экономически обоснованные тарифы на 2021 следующие: 25,18 грн – на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн – на проезд городской

электричкой. То есть, существующие тарифы 8,00 грн исчерпали себя и создают колоссальные долги для предприятия», – говорится в сообщении.

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