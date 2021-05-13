Главная » Украина » Экономика
18:00 13 Мая 2021 0 Комментарии
Под Киевсоветом митингуют транспортники: требуют повысить проезд до 25 грн
Работники общественного транспорта Киева требуют повысить стоимость проезда, чтобы обеспечить стабильную выплату зарплат работникам и не уйти в долги.
Под Киевсоветом работники Метрополитена и Киевпасстранса требуют от депутатов принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщает РБК-Украина в четверг, 13 мая.
В частности, в Метрополитене заявили о сокращении пассажиропотока из-за пандемии, вынужденном переводе 3000 человек на четырехдневную рабочую день и экономически обоснованную стоимость проезда около 20 гривен.
«Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимально необходимо 1 млрд 514 млн грн. Или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров. Прошлый год предприятие закончило с убытком в 1 млрд 175 млн гривен. По прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 миллиарда 421 млн гривен. В то же время, согласно расчетам на 2021, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки 1 пассажира составляет 20,04 грн, а экономически обоснованный тариф на 2021 составляет 21,05 грн.
При этом на сегодняшний день доход от 1 пассажира составляет 6,38 коп, а перевозки общегосударственных льготных категорий не компенсируется», – говорится в заявлении.
В Киевпасстрансе также требуют повысить стоимость проезда, чтобы избежать накопления задолженности предприятия. по их рассчетам, себестоимость перевозки одного пассажира наземными видами транспорта составляет 20,50 грн, городской электричкой – 71,72грн.
«Такое масштабное подорожание не могло не сказаться на стоимости перевозки пассажиров. Экономически обоснованные тарифы на 2021 следующие: 25,18 грн – на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн – на проезд городской
электричкой. То есть, существующие тарифы 8,00 грн исчерпали себя и создают колоссальные долги для предприятия», – говорится в сообщении.
Источник:
Тэги: проезд, метрополитен, Киевпасстранс
Loading...
Новости по теме
Главного бухгалтера Киевского метрополитена обвиняют в ущербе на 26 млн
Из-за халатности бухгалтера предприятие понесло ущерб в 26 миллионов гривен, заявили в прокуратуре.
Китайцы будут платить за проезд в метро лицом
В метро ввели систему распознавания лиц, правда пока в тестовом режиме.
Сколько платят за проезд в общественном транспорте в разных городах Украины – карта
В большинстве областных центров Украины перевозчики заговорили о повышении цен на проезд в общественном транспорте.