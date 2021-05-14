Роскосмос отобрал актрис для полета на МКС для съемок фильма

Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в конце 2020 года. В марте 2021 года для прохождения медицинской комиссии было отобрано 20 финалисток.

Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в полете на Международную космическую станцию (МКС) для съемок художественного фильма о космосе под рабочим названием «Вызов» режиссера Клима Шипенко.

Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в конце 2020 года. На творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, но подать заявки могли все желающие. В марте 2021 года для прохождения медицинской комиссии было отобрано 20 финалисток конкурса.

«По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж – Алену Мордовину и Алексея Дудина», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Командиром основного экипажа назначен космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а дублирующего – Олег Артемьев.

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