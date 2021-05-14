Главная » Украина » Экономика
17:00 14 Мая 2021 0 Комментарии
В Киеве открылось первое легальное казино
Первое легальное казино в столице начало работу в пятизвездочном отеле InterContinental-Kyiv.
В пятизвездочном отеле InterContinental-Kyiv с пятницы, 14 мая, заработало первое в столице легальное казино под названием Billionaire Casino, пишут Українські Новини.
Как сообщается, в пяти залах казино площадью более 500 квадратных метров расположено 16 игровых столов и 50 слотов.
Первую в Украине лицензию для открытия наземного казино в Киеве получила компания ООО «Биллионаре казино компани».
«Уже в мае мы ожидаем посетителей со всей Украины и туристов из других стран. Мы хорошо понимаем, что такое премиальный уровень заведения, и уверены, что все наши гости смогут оценить первоклассный сервис, комфорт и истинное наслаждение от игры в Billionaire casino уже в ближайшее время», – комментирует событие client service director Billionare Casino Андрей Пархоменко.
Также отмечается, что гостям казино будут доступны дополнительные сервисы: бронирование номеров в отеле, трансфер на авто премиум-класса и др.
В связи с пандемией коронавируса официальную вечеринку к открытию казино решили не устраивать.
Источник:
Тэги: Киев, казино, Billionaire Casino
Loading...
Новости по теме
В Киевском метро жительница Броваров родила мальчика
В переходе киевской станции метро «Лесная» у женщины начались роды, она родила еще до приезда «скорой». Инцидент произошел в среду, 12 мая.
В Киеве из мести сожгли мужчину
Злоумышленники решили отомстить незнакомцу за оскорбление малолетнего сына одного из них. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли.