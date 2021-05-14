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17:00 14 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве открылось первое легальное казино

Первое легальное казино в столице начало работу в пятизвездочном отеле InterContinental-Kyiv.

В пятизвездочном отеле InterContinental-Kyiv с пятницы, 14 мая, заработало первое в столице легальное казино под названием Billionaire Casino, пишут Українські Новини.
Как сообщается, в пяти залах казино площадью более 500 квадратных метров расположено 16 игровых столов и 50 слотов.
Первую в Украине лицензию для открытия наземного казино в Киеве получила компания ООО «Биллионаре казино компани».
«Уже в мае мы ожидаем посетителей со всей Украины и туристов из других стран. Мы хорошо понимаем, что такое премиальный уровень заведения, и уверены, что все наши гости смогут оценить первоклассный сервис, комфорт и истинное наслаждение от игры в Billionaire casino уже в ближайшее время», – комментирует событие client service director Billionare Casino Андрей Пархоменко.
Также отмечается, что гостям казино будут доступны дополнительные сервисы: бронирование номеров в отеле, трансфер на авто премиум-класса и др.
В связи с пандемией коронавируса официальную вечеринку к открытию казино решили не устраивать.

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Тэги: Киев, казино, Billionaire Casino
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