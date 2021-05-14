На Земле зафиксирована мощная магнитная буря
Природное явление уровня G3 считается самым крупным по своим масштабам, начиная с 2019 года.
На планете Земля была зафиксирована самая масштабная магнитная буря. Явление природы считается самым крупным с 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт научного центра Фобос Михаил Леус.
«Геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после полудня началась сильная магнитная буря уровня G3. Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались две средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых уровня G1″, – утверждает ученый.
Отмечается, что буря произошла вечером 12 мая. Геомагнитные возмущения достигли пика на уровне семи по девятибальной шкале.
Информацию подтверждают и исследователи из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
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