На Земле зафиксирована мощная магнитная буря

Природное явление уровня G3 считается самым крупным по своим масштабам, начиная с 2019 года.

На планете Земля была зафиксирована самая масштабная магнитная буря. Явление природы считается самым крупным с 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт научного центра Фобос Михаил Леус.

«Геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после полудня началась сильная магнитная буря уровня G3. Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались две средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых уровня G1″, – утверждает ученый.

Отмечается, что буря произошла вечером 12 мая. Геомагнитные возмущения достигли пика на уровне семи по девятибальной шкале.

Информацию подтверждают и исследователи из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

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