Вдохновляющие фильмы помогают справляться с трудностями и неудачами

Психологи знают это достаточно давно, но подтверждающие научные работы обычно имели ограничения.

Трогательные и мотивирующие фильмы помогают людям справиться со сложностями и принять неудачи как часть жизни. Психологи знают это достаточно давно, но подтверждающие научные работы обычно имели ограничения. Например, добровольцев опрашивали сразу после просмотра картины, или вовсе после демонстрации фрагмента.

Ученые из Университета Огайо решили оценить долговременное влияние мотивирующих фильмов на зрителей. В исследовании участвовали 1098 взрослых людей, пишет N+1.

Они получили один из двух списков с 20 фильмами, которые составили ученые. Они опирались на рецензии на сайте IMDb. В первый список попали эмоциональные и вдохновляющие ленты, такие как «Форрест Гамп», «Зеленая миля», «Человек дождя». Во второй — картины, не получившие таких определений: «Бойцовский клуб», «Криминальное чтиво», «Большой Лебовски» и другие.

Добровольцы сказали ученым, какие фильмы из полученного списка они смотрели. Из них исследователи случайным образом выбрали один и задали вопросы о нем. Психологов интересовало, какие эмоции вызвала лента и как повлияла на жизнь респондента. На основе ответов были сделаны статистические расчеты.

Оказалось, фильмы из первого списка чаще помогали людям стоически переносить трудности и принимать поражения и несчастья как неотъемлемую часть жизни. Добровольцы, которые смотрели картины из первого списка, также чаще были готовы протянуть руку помощи окружающим.

Ученые пришли к выводу, что ключевой элемент вдохновляющего кино — сочетание грусти и радости. Реакция персонажей на неприятности и препятствия вызывает у зрителей широкий спектр эмоций.

У исследования есть ограничение. Время могло исказить эмоции добровольцев, так как в списки попали фильмы последних 35 лет.

Тэги: вдохновляющие фильмы, «Форрест Гамп», «Зеленая миля», «Человек дождя»