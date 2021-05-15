В Украине началась вакцинация из очереди в Дія
Пока прививки от коронавируса на выходных делают только тем из списка Дії, которые относятся к приоритетным группам.
В Украине стартовала вакцинация от коронавируса граждан, которые записали в электронную очередь через приложение Дія. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, в эти выходные получить прививку согласились около 3000 человек в возрасте от 65 лет. Всего в очередь на вакцинацию записались 30 888 людей 65+.
«Приоритет делали на эти выходные, но если человек мог только в четверг или пятницу прийти, то ему никто не отказывал», – сказал Ляшко.
Пока прививки делают только тем из списка Дії, которые относятся к приоритетным группам.
На данный момент общее число прививок с начала кампании составляет 936 499. Две дозы получили 13 661 человек.
Ранее в МОЗ заявили о возможности вакцинировать половину украинцев до 24 августа. Для этого необходимо каждый месяц вакцинировать более 5,5 миллионов человек, подсчитал Минздрав.
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В среду вакцинацию в Украине проводили 268 мобильных бригад по иммунизации и в 829 пунктах прививок.
Премьер-министр пообещал, что на выходных провакцинируют всех, кто записался через портал или приложение Дія.