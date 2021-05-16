Китай пообещал Палестине поддержку в конфликте с Израилем

Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

Министр иностранных дел КНР Ван И



Как сообщается на сайте МИД Китая, Пекин полагает, что выход из конфликта способна обеспечить концепция двух государств для двух народов. Это подразумевает создание государства Палестина наряду с государством Израилем между Иорданом и Средиземным морем.

В связи с этим, по мнению китайского министра, Совет безопасности ООН должен призвать Палестину и Израиль как можно скорее возобновить мирные переговоры на основе этой формулы.

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