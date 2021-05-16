Зеленский назвал главные причины, почему Украина точно будет в ЕС
Глава государства напомнил, что Майдан стал отправной точкой европейского выбора Украины.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы и дал понять, что Украина рано или поздно точно будет в Европейском Союзе. Об этом он написал в Twitter.
Он напомнил, что Майдан стал отправной точкой европейского выбора Украины.
«Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС», – написал Зеленский.
Президент отметил, что принадлежность Украины к Европе никогда не вызывала споров среди географов, но часто порождала жаркие дебаты среди политиков. И сегодня День Европы символизирует для украинцев выбор своего пути:
- демократия, свобода, равенство и достоинство;
- активное гражданское общество и прозрачная власть;
- единые правила игры, честные суды и правоохранители;
- справедливые налоги и ответственные граждане, которые платят их;
- хорошие дороги и чистые безопасные улицы.
«Мы ценим признание Евросоюзом этих стремлений Украины. И я благодарен тем государствам – членам ЕС, которые уже поддержали мою инициативу и подписали двусторонние декларации о перспективе будущего членства Украины в Евросоюзе. Убежден, что этот круг государств становиться все шире … И мы искренне верим, что вскоре сможем отмечать в Украине не день, а год Европы. Первый год нашего полноценного членства в ЕС«, – сказал Зеленский.
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