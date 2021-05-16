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20:00 16 Мая 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На Харьковщине в ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека

Водитель ВАЗ-21063 допустил столкновение с Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него.

В Харьковской области произошло смертельное ДТП на автотрассе Киев – Харьков-Довжанский с участием легковушки и грузового микроавтобуса. Об этом сообщает Нацполиция в воскресенье, 16 мая.

«Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 54-летнего водителя ехал из Харькова в направлении Чугуева. Во время движения водитель легковушки и допустил столкновение с грузовым автомобилем Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы», – говорится в сообщении.

Водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте. По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по стетье о нарушениие правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).


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Тэги: Харьков, дтп, жертвы
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