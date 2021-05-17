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Главная » Мир » Политика
01:22 17 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нетаньяху поблагодарил Украину за поддержку Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Украину и другие страны за решительную поддержку Израиля.

«Спасибо за то, что вы решительно поддерживаете Израиль и поддерживаете наше право на самооборону от террористических атак», – написал он.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленно остановить военную эскалацию между Израилем и Палестиной.

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Тэги: Украина, Израиль, палестинцы
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