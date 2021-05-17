Нетаньяху поблагодарил Украину за поддержку Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Украину и другие страны за решительную поддержку Израиля.
«Спасибо за то, что вы решительно поддерживаете Израиль и поддерживаете наше право на самооборону от террористических атак», – написал он.
12 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленно остановить военную эскалацию между Израилем и Палестиной.
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Израильские военные заявляют, что во время волны воздушных ударов по Сектору Газа разбомбили дом политического лидера палестинской группы боевиков ХАМАС.
Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.
Ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль, есть раненые среди протестующих палестинцев.