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02:54 17 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Марин Ле Пен обвиняют в растрате госсредств

Лидера французского «Национального собрания» Марин Ле Пен подозревают в систематическом злоупотреблении средствами европейских фондов.

Расследование дела продолжалось 5 лет.

«Национальное собрание» через своих руководителей и менеджеров создало мошенническую организованную систему хищения европейских фондов в свою пользу через фиктивные должности помощников Европарламента, сообщили в Центральном антикоррупционном управлении.

Такая информация содержится в сводном докладе на 98 страниц от 15 февраля, адресованном парижскому следователю Клэр Тепо.

Следователи подытоживают свои действия (обыски, экспертизы, допросы, документы) и считают, что обнаружили достаточно доказательств для 17 лидеров, депутатов и приближенных к ультраправой партии лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за «растрату государственных средств» или сокрытие этого правонарушения.

По совокупности показаний и фактов, содержащихся в документе, делается вывод о том, что Ле Пен является ответственной за организацию этой схемы.

В целом речь идет о растрате средств на сумму 6,8 млн евро.

Марин Ле Пен в то же время называет расследование элементом политической борьбы.

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Тэги: Франция, растрата, Марин Ле Пен
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