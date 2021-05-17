Марин Ле Пен обвиняют в растрате госсредств
Лидера французского «Национального собрания» Марин Ле Пен подозревают в систематическом злоупотреблении средствами европейских фондов.
Расследование дела продолжалось 5 лет.
«Национальное собрание» через своих руководителей и менеджеров создало мошенническую организованную систему хищения европейских фондов в свою пользу через фиктивные должности помощников Европарламента, сообщили в Центральном антикоррупционном управлении.
Такая информация содержится в сводном докладе на 98 страниц от 15 февраля, адресованном парижскому следователю Клэр Тепо.
Следователи подытоживают свои действия (обыски, экспертизы, допросы, документы) и считают, что обнаружили достаточно доказательств для 17 лидеров, депутатов и приближенных к ультраправой партии лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за «растрату государственных средств» или сокрытие этого правонарушения.
По совокупности показаний и фактов, содержащихся в документе, делается вывод о том, что Ле Пен является ответственной за организацию этой схемы.
В целом речь идет о растрате средств на сумму 6,8 млн евро.
Марин Ле Пен в то же время называет расследование элементом политической борьбы.
Новости по теме
Во Франции уголовное дело о растрате в отношении бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и его супруги передано в суд.
Делегаты съезда провели голосование по вопросу об отмене должности почетного председателя. Этот символический пост занимал основатель партии и отец Марин Ле Пен.
Марин Ле Пен считает, что новое название поможет получить больше голосов на президентских выборах в 2022 году