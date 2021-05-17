В Роттердаме официально открылся конкурс «Евровидение»
Международный конкурс «Евровидение», отмененный в 2020 году из-за коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
Большинство делегаций собрались на берегу реки Ньиве-Маас. Там в круизном терминале города прошло традиционное дефиле участников.
По ковровой дорожке прошли исполнители из Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии, России и Дании.
Новости по теме
Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» отказали Беларуси в участии в конкурсе в этом году.
В случае отказа Беларусь могут дисквалифицировать. Песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» представлена для участия в конкурсе в 2021 году.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте конкурса. Допустят ли на шоу публику,будет решено позже.