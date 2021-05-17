НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
03:31 17 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Роттердаме официально открылся конкурс «Евровидение»

Международный конкурс «Евровидение», отмененный в 2020 году из-за коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Большинство делегаций собрались на берегу реки Ньиве-Маас. Там в круизном терминале города прошло традиционное дефиле участников.

По ковровой дорожке прошли исполнители из Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии, России и Дании.

Источник:
Тэги: Евровидение
Loading...

Новости по теме

Конкурсантов из Беларуси не допустили к участию в «Евровидении»

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» отказали Беларуси в участии в конкурсе в этом году.

Организаторы «Евровидения» требуют от Беларуси заменить песню

В случае отказа Беларусь могут дисквалифицировать. Песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» представлена для участия в конкурсе в 2021 году.

«Евровидение» в этом году пройдет вживую

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте конкурса. Допустят ли на шоу публику,будет решено позже.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты