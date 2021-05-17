Лукашенко в третий раз за три месяца летит в Россию
Белорусский лидер Александр Лукашенко в конце мая посетит Россию. Это будет третья поездка Лукашенко в Россию с начала года.
К осени, как утверждают собеседники «Коммерсанта», стороны должны согласовать так называемые «дорожные карты» по интеграции, которые теперь именуются «союзными программами».
О том, что Лукашенко и президент России Владимир Путин, последний раз проводившие переговоры 22 апреля, скоро встретятся, сообщалось на прошлой неделе. Точная дата, однако, пока не известна.
Путин и Лукашенко ведут переговоры с глазу на глаз, а об их содержании практически не сообщается – кроме слов о том, что обсуждаются «фундаментальные вещи» и «острые вопросы».
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