Лукашенко в третий раз за три месяца летит в Россию

Белорусский лидер Александр Лукашенко в конце мая посетит Россию. Это будет третья поездка Лукашенко в Россию с начала года.

К осени, как утверждают собеседники «Коммерсанта», стороны должны согласовать так называемые «дорожные карты» по интеграции, которые теперь именуются «союзными программами».

О том, что Лукашенко и президент России Владимир Путин, последний раз проводившие переговоры 22 апреля, скоро встретятся, сообщалось на прошлой неделе. Точная дата, однако, пока не известна.

Путин и Лукашенко ведут переговоры с глазу на глаз, а об их содержании практически не сообщается – кроме слов о том, что обсуждаются «фундаментальные вещи» и «острые вопросы».

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