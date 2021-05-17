Пресс-конференция Зеленского пройдет в годовщину инаугурации

Встреча с журналистами будет посвящено результатам двухлетней работы Зеленского на посту главы государства

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию 20 мая – во вторую годовщину своей инаугурации.

Об этом сообщает УП. Off the record.

По данным источника издания, мероприятие будет посвящено результатам двухлетней работы Зеленского на посту главы государства.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что пресс-конференция может состояться именно 20 мая. Он отмечал, что идет обсуждение возможных форматов ее проведения.

Тэги: Пресс-конференция Зеленского