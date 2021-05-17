Стоимость биткоина рухнула из-за слов Маска

Илон Маск одним твитом спровоцировал падение стоимости биткоина ниже 45 тысяч долларов. Криптовалюта так упала впервые с февраля.

Стоимость биткоина рухнула ниже 45 тысяч долларов впервые с февраля. Это произошло после того как и Илон Маск не исключил, что его компания по производству электрокаров Tesla может продать или уже продала свои биткоин-активы. Падение криптовалюты составило более 10%, согласно данным сервиса CoinDesk.

Так, на семь часов утра курс биткоина снизился до 42,279 тысяч долларов. До этого биткоин имел цену ниже 45 тысяч в феврале 2021 года.

Как отметило издание Bloomberg, резкое снижение стоимости криптовалюты случилось после того, как Маск в соцсети Twitter в комментарии одному из пользователей написал: «В самом деле». Это был ответ миллиардера на то, что держатели биткоинов будут расстроены, когда узнают о продаже компанией Tesla биткоин-активов. До этого их стоимость оценивалась в 1,5 млрд долларов.

Несколькими днями ранее Маск заявил, что в Tesla не будут продавать электромобили за криптовалюту.

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