Мелитополь ночью накрыла гроза с крупным градом
В Мелитополе за ночь выпало огромное количество осадков. В городе бушевала гроза, выпал град размером с грецкий орех.
На Мелитополь в ночь на понедельник, 17 мая, обрушилась гроза с крупным градом. За ночь выпала декадная норма осадков – 15 мм, пишут местные СМИ.
Метеорологи зафиксировали град диаметром 11 мм.
В соцсетях мелитопольцы поделились впечатлениями от ночного погодного «апокалипсиса».
«Прошел град с 10-ти копеечную монету», – сообщалось в соцсетях.
По словам местных жителей, сначала градины были небольшими, а потом размером чуть ли не с грецкий орех.
Град побил фруктовые деревья и мелитопольцы теперь переживают, что останутся без урожая.
Новости по теме
На дорогах в большинстве областей ожидается гололедица. Водителей призывают соблюдать дистанцию и отказаться от рискованных маневров на дороге.
ЧП произошло в Мелитополе.
Это уже не первый скандал, в который попадает неадекватный мужчина.