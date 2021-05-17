Мелитополь ночью накрыла гроза с крупным градом

В Мелитополе за ночь выпало огромное количество осадков. В городе бушевала гроза, выпал град размером с грецкий орех.

На Мелитополь в ночь на понедельник, 17 мая, обрушилась гроза с крупным градом. За ночь выпала декадная норма осадков – 15 мм, пишут местные СМИ.

Метеорологи зафиксировали град диаметром 11 мм.

В соцсетях мелитопольцы поделились впечатлениями от ночного погодного «апокалипсиса».

«Прошел град с 10-ти копеечную монету», – сообщалось в соцсетях.

По словам местных жителей, сначала градины были небольшими, а потом размером чуть ли не с грецкий орех.

Град побил фруктовые деревья и мелитопольцы теперь переживают, что останутся без урожая.

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